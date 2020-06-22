Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Перед правительством Грузии стоит задача научиться проводить выборы в условиях пандемии. Об этом 22 июня сказал на совещании премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства.

Глава грузинского правительства отметил, что коронавирус является вызовом, поэтому нужно накопить опыт и научиться действовать в новых условиях. Гахария подчеркнул, что система здравоохранения должна теперь дополнительно учитывать наличие активной социальной и политической жизни в стране.

«Считайте, что ежедневно наряду с нашим здоровьем и экономикой добавляется и наша активная социальная и политическая жизнь, и это следует учитывать с эпидемиологической точки зрения», — обратился премьер-министр к главе Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирану Гамкрелидзе.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение парламентских выборов. Ряд экспертов предполагают, что в этот период может начаться вторая волна распространения коронавируса.

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