Душанбе, , 12:50 — REGNUM Тела 50 граждан Таджикистана, умерших на территории России, специальным автотранспортом были доставлены на родину 20 июня 2020 года, сообщает таджикистанское внешнеполитическое ведомство.

В МИД страны подчеркнули, что доставка тел состоялась при содействии гражданина Таджикистана, проживающего в России, в сотрудничестве с соответствующими ведомствами России, Казахстана и Киргизии.

Отмечается, что таджикистанец, оплативший транспортировку тех погибших соотечественников — бизнесмен, проживающий в России, пожелавший остаться неизвестным.

«Это наши граждане из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Уфы, Хабаровска, Рязанской области, Новосибирска и других регионов. Мы выражаем благодарность соотечественникам, которые сотрудничали с посольством в этой благотворительной деятельности, в результате которой на родину были отправлены 50 тел наших соотечественников», — добавили в посольстве Таджикистана в России.