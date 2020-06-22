Варшава, , 10:21 — REGNUM Правительство Польши не ведёт никаких переговоров относительно размещения у себя американского ядерного оружия, такой вопрос не будет рассматриваться в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон 24 июня. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

По словам Солоха, безосновательные разговоры о таких планах могут нанести ущерб польской безопасности, особенно в контексте событий, связанных с выводом части американских войск из Германии.

«Высказывания о том, что Польша хочет воспользоваться напряженностью в отношениях между Берлином и Вашингтоном в контексте вывода американских солдат из Германии негативно влияют на Североатлантический альянс. Они служат на благо врагам НАТО, трансатлантических отношений. Я бы хотел призвать к тому, чтобы мы положили конец распространению данных высказываний, несмотря на то что на данный момент мы имеем дело с избирательной кампанией», — передаёт слова Солоха «Польское радио».

Также на эту тему высказались депутат Европарламента и пресс-секретарь избирательного штаба президента Адам Белян, и депутат парламента от Объединенных левых Анна Мария Жуковская, которая заявила, что Польша не должна рассматривать напряженность в отношениях между США и Германией для увеличения количества американских войск на своей территории.

24 июня польский президент встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой встречи станут вопросы безопасности от «российской агрессии» в Европе.