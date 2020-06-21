Москва, , 10:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звания Героев Труда пяти врачам, внесшим большой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу президента России, звания Геров Труда присваивается:

Главному врачу московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денису Проценко, именно его больница первой приняла на себя удар коронавируса;

Главному врачу петербургской городской Покровской больницы Марине Бахолдиной;

Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 29» Юлии Гаревской;

Врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль;

Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Городская клиническая больница №52 Департамента учреждения здравоохранения Москвы» Марине Лысенко.