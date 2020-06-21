Токио, , 07:22 — REGNUM На девять процентных пунктов выросла общественная поддержка правительства премьер-министра Синдзо Абэ и составляет теперь 36%, сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный газетой Mainichi Shimbun.

Рейтинг одобрения правительства, опубликованный ранее, зафиксировал падение поддержки до 27%. Поводом к этому стала отставка главного прокурора Токио, который принял решение покинуть должность после обвинения в азартных играх во время эпидемии коронавируса.

Рейтинг начал восстанавливаться несмотря на недавний арест бывшего министра юстицииКацуюки Каваи по подозрению в подкупе голосов.

Каваи был арестован 18 июня, однако 59% опрошенных считают, что Абэ несет ответственность за этот инцидент. В свою очередь премьер-министр Японии принес согражданам свои извинения на назначение Каваи.