Пекин, , 22:37 — REGNUM Китай поддерживает призыв президента России Владимира Путина пресекать искажение истории Второй мировой войны, 19 июня заявил МИД КНР.

«Китай и Россия остаются приверженными общему взгляду на историю Второй мировой войны и противостоят попыткам искажать историю» , — заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзян.

Лицзян отметил, что Россия и Китай являются «основными победившими странами во Второй мировой войне».

«Китай и Россия, главные театры военных действий в Азии и Европе во время войны, принесли огромные жертвы и огромный вклад в окончательную победу, и тем самым спасли человечество от гибели» , — отметил Лицзян.

Представитель китайского МИДа также заявил, что международное сообщество должно «твердо отстаивать победу во Второй мировой войне», установление международной справедливости, законности и мира.

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