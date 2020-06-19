Пекин, 19 июня 2020, 22:37 — REGNUM Китай поддерживает призыв президента России Владимира Путина пресекать искажение истории Второй мировой войны, 19 июня заявил МИД КНР.
Лицзян отметил, что Россия и Китай являются «основными победившими странами во Второй мировой войне».
Представитель китайского МИДа также заявил, что международное сообщество должно «твердо отстаивать победу во Второй мировой войне», установление международной справедливости, законности и мира.
Читайте также: Путин напомнил о причинах Второй мировой войны