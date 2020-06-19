Москва, , 18:01 — REGNUM Мнение Венецианской комиссии еще не означает необходимости внесения изменений в закон о поправках к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы благодарны Венецианской комиссии за ее экспертное мнение, но это вовсе не означает, что Россия должна немедленно вносить по ее первому требованию изменения в закон о поправках в Конституцию. Ст. 79 в ее новой редакции вовсе не исключает выполнение Российской Федерацией своих международных обязательств. Мы ни в коей мере от этого не отказываемся», — отметил Слуцкий.

Однако Россия должна и обязана защищать, прежде всего, права своих граждан исходя из положений Конституции РФ, выработанной на основании как мирового опыта, так и особенностей нашей страны, её географии и истории, отметил парламентарий.

«Это высший приоритет для государства. Если же решения международных организаций не противоречат Основному закону и не затрагивают суверенитет, Россия всегда будет их исполнять в обязательном порядке. Но мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела». — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Поправки к Конституции будут вынесены на общероссийское голосование и народ выскажет свою позицию, отметил Слуцкий.

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Венецианская комиссия опасается, что поправка позволит России не исполнять решения ЕСПЧ.

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