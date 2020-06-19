Ереван, 19 июня 2020, 17:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация не позволяет премьер-министру Армении Николу Пашиняну приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства республики.
Напомним, из-за пандемии парад Победы в Москве состоится 24 июня (перенесён с 9 мая). В торжествах примут участие военные делегации из 12 стран, в том числе и из Армении.
В Армении на сегодняшний день зарегистрировано 19 157 случаев инфицирования коронавирусом, причём за последние сутки показатель увеличился на 459 человек.
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