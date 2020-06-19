Ереван, , 17:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация не позволяет премьер-министру Армении Николу Пашиняну приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства республики.

Пашинян «Вы знаете, что я с большой любовью принял ваше приглашение участвовать в торжественных мероприятиях, однако, как потом выяснилось, сложившаяся в Армении эпидемиологическая ситуация не позволяет мне совершить эту поездку».

Напомним, из-за пандемии парад Победы в Москве состоится 24 июня (перенесён с 9 мая). В торжествах примут участие военные делегации из 12 стран, в том числе и из Армении.

В Армении на сегодняшний день зарегистрировано 19 157 случаев инфицирования коронавирусом, причём за последние сутки показатель увеличился на 459 человек.

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