Рим, , 16:12 — REGNUM В ночь с четверга на пятницу, 19 июня, активисты посредством порчи таблички «переименовали"одну из римских улиц в улицу «Джорджа Флойда и Белаля Бен Миссо», передает Sky.

Бен Миссо — мигрант, пытавшийся добраться до Италии по морю и погибший вблизи берегов Сицилии.

«Переименованная» улица носит название Амба Арадам — по названию горного массива в Эфиопии, где в 1936 году состоялось одно из сражений между итальянской и эфиопской армиями, после которого было убито и значительное число мирных жителей.

В ночь с четверга на пятницу пострадал и бюст командующего итальянскими войсками в Эритрее генерала Антонио Бальдиссеры. Он был облик красной краской.

Организаторы обеих акций на специально созданных страницах в Facebook сообщили, что мероприятия будут продолжены.