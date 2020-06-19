Москва, 19 июня 2020, 14:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, сообщили 18 июня в пресс-службе Кремля.
Во время телефонного разговора российский лидер высказал Назарбаеву слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, 18 июня в пресс-службе первого президента Казахстана сообщили, что тест на коронавирус Нурсултана Назарбаева показал положительные результаты. Ранее, 12 июня, инфекцию выявили у министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.
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