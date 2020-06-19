Атланта, США, , 12:27 — REGNUM Посвященный конфедератам девятиметровый обелиск, который был установлен в пригороде города Атланта (штат Джорджия), был демонтирован рабочими с применением строительного крана по решению местного суда. Об этом 19 июня сообщает телеканал CNN.

Памятник был снесён рабочими поздно вечером 18 июня (утро 19 июня мск) под одобрительные крики собравшихся при этом.

Также, как сообщают местные СМИ, известно, что обелиск установила в 1908 году ассоциация «Объединенные дочери Конфедерации», занимающаяся также и увековечиванием памяти солдатов армии Конфедеративных штатов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе решение о переносе памятника принял судья округа Де-Калб (DeKalb) и его следовало убрать до 00:00 26 июня в хранилище, до дальнейших распоряжений. При этом в суд обратились муниципальные власти, которые заявили, что памятник на фоне недавних беспорядков стал предметом угрожающим общественной безопасности.

Напомним, ввиду протестов против жесткого обращения полиции, которые начались после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в США вновь началось обострение вопросов о расовой дискриминации и были снесены, как протестующими, так и властями, несколько памятников южанам, которые участвовали в Гражданской войне в США.