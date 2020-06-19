Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнат Сингх приедет в Москву на парад Победы, который в этом году состоится 24 июня. Об этом 19 июня сообщает издание India Today со ссылкой на источники.

По информации источника, глава индийского оборонного ведомства намеревается прибыть в столицу России 21 июня и в ходе него Сингх проведет встречи с президентом России и лидерами других стран, исключая представителей Китая.

Кроме этого, известно, что в делегацию индийского минобороны также войдут заместитель Сингха Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов войск индийской армии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Индии подтвердило участие 75 своих военнослужащих в параде Победы в Москве 24 июня.