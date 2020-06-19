Киев, , 11:03 — REGNUM Голосование граждан России, проживающих на территории Крыма и Донбасса, за поправки к Конституции России нарушает целостность и суверенитет Украины, сообщили 19 июня в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве отметили, что результаты голосования жителей ДНР, ЛНР и Крыма «будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом».

«Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на «государство-агрессора». Привлечение к участию в российском референдуме владельцев «незаконно выданных» паспортов гражданина РФ в Крыму и в Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили, что РФ очень пострадала от санкций и пандемии коронавируса. Из-за разрыва связей с Украиной российский военно-промышленный комплекс якобы лишился «запасных частей, современного оружия, оснащения».

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Напомним, Украина утратила Крым и Донбасс после вооружённого госпереворота в 2014 году. В Киеве не признают ни волеизъявление жителей Крыма, которые захотели воссоединиться с Россией, ни свою вину в разжигании гражданской войны в Донбассе.

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