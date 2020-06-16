Киев, , 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве отметили, что в последнее время в украинских СМИ муссируется тема выдачи российских паспортов в Крыму.

«Принудительное» автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на «временно оккупированной территории», гражданства Российской Федерации не признаётся Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины», — сказано в сообщении.

В МИД Украины заявили, что крымчан якобы «вынудили» получить российские паспорта под угрозой ограничения прав и даже депортации с территории Крыма.

Напомним, ранее журналист Анатолий Шарий опубликовал документы, согласно которым у украинского «представителя ДНР» на переговорах в Минске, журналиста Павла Казарина есть российское гражданство. Шарий также выяснил, что Казарин одним из первых в Крыму добровольно получил российский паспорт, а также съездил в Москву, где оформил российский загранпаспорт.

Позже Казарин был вынужден опубликовать подтверждение, заявив, что за шесть лет просто «не успел» отказаться от российского гражданства. Несмотря на это, журналист не был осуждён украинским националистическим сообществом. Из этого Шарий сделал вывод, что власти страны не должны иметь никаких претензий к жителям Донбасса с гражданством РФ.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором подавляющее большинство участников поддержало данную идею. Поводом для референдума стал государственный переворот в Киеве.