Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон является предателем, а описанные в его книге о Белом доме события — ложь, считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента, опубликованном его пресс-службой.

При этом Помпео признал, что не читал книгу.

Майк Помпео «Я не читал книгу, но учитывая отрывки, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет целый ряд лживых утверждений, полностью натянутой полуправды и собственные мысли».

Как сообщало ИА REGNUM, в книге Джона Болтона, выдержки из которой приводит издание The New York Times, утверждается, что Майкл Помпео назвал полной бессмыслицей слова Дональда Трампа, произнесенные американским президентом во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году.

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