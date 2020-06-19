Вашингтон, 19 июня 2020, 07:59 — REGNUM Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон является предателем, а описанные в его книге о Белом доме события — ложь, считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента, опубликованном его пресс-службой.
При этом Помпео признал, что не читал книгу.
Как сообщало ИА REGNUM, в книге Джона Болтона, выдержки из которой приводит издание The New York Times, утверждается, что Майкл Помпео назвал полной бессмыслицей слова Дональда Трампа, произнесенные американским президентом во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году.
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