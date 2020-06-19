Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Американские компании Facebook и Twitter не обнаружили следов иностранного вмешательства в охватившие США после смерти Джорджа Флойда протесты. Свидетельства представителей компаний, озвученные во время онлайн-слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, 18 июня приводит газета The Wall Street Journal.

По словам руководителя отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, до самого последнего момента в компании не обнаружили «чтобы иностранные игроки были вовлечены в скоординированные вредоносные действия в свете протестов».

Директор Twitter по политике и развитию Ник Пиклз также заявил на слушаниях, что экспертам компании не удалось выявить «согласованных действий из-за рубежа», касались ли они протестов или будущих выборов президента США.

На слушаниях, проводимых в специальном комитете по разведке, обсуждались вопросы иностранного вмешательства, безопасности предстоящих президентских выборов, а также ситуация с распространением в США на фоне пандемии нового коронавируса и акций протестов ложной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня руководитель отдела политики кибербезопасности компании Facebook Натаниел Глейхер заявил, что компания не выявила следов иностранного вмешательства, в том числе России, в протесты на территории США.

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