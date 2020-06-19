Кишинёв, , 00:43 — REGNUM Молдавия считает, что спустя 10 лет после создания «Вотчинное партнерство» должно «заново изобрести себя и получить новое дыхание». Об этом заявил 18 июня премьер-министр Молдавии Ион Кику на видеоконференции лидеров «Восточного партнерства» с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ИА REGNUM.

«Еще до пандемии «Восточное партнерство» приблизилось к «моменту истины». Теперь, после 10 лет сотрудничества, оно либо заново изобретает себя и получает «новое дыхание», либо медленно, но верно теряет свою политическую актуальность. Пандемия ускорила этот процесс», — сказал Ион Кику.

В качестве плана активизации «партнерства» и приближения «восточных партнеров» к ЕС премьер-министр Молдавии предложил четыре действия:

1. Активизация стратегического политического диалога на высоком уровне и на основе твердой приверженности реформам.

2. Наращивание отраслевого сотрудничества. Например: присоединение к Единой зоне платежей в евро. Оцифровка экономики, прогресс в направлении зеленой и климатически нейтральной экономики потребует значительных инвестиций и совместного планирования действий и инструментов.

3. Сосредоточение на институциональной и социальной стабильности. Расширение сотрудничества в области безопасности, борьбы с таким явлением, как дезинформация и кибернетические угрозы и т. д.

4. Осуществление совместных проектов по укреплению систем здравоохранения и потенциала кризисного управления в контексте пандемии. Совместные проекты могут быть инициированы и реализованы в области улучшения инфраструктуры здравоохранения, совместных закупок, упрощения потока значимой продукции и др.

В мероприятии приняли участие главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС и шесть стран «Восточного партнерства»: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.