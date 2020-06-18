Улан-Батор, , 19:45 — REGNUM В Монголии продолжаются аресты кандидатов в члены парламента. В четверг, 18 июня, в районном суде первой инстанции Чингэлтэй было рассмотрено уголовное дело против семи человек, в том числе экс премьер-министра Санжийна Баяра.

На заседании суд вынес решение о заключении под стражу всех, кроме Санжийна Баяра, подозреваемых до следующего судебного заседания.

По данным районного суда, бывший премьер-министр Санжийн Баяр, бывший министр финансов Сангажавын Баярцогт и еще пять человек подозреваются в причинении ущерба, заключив скандальный договор о разработке месторождения Оюу толгой.

Слушания по делу, связанному с политиками, начались два года назад, в апреле 2018 года. Тогда были арестованы Сангажавын Баярцогт и еще три человека, занимавшие высокие государственные должности. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и неосновательном обогащении.

Всех подозреваемых через неделю освободили, но перед выборами, которые состоятся 24 июня 2020 года, начались аресты, что вызвало волну критики в обществе Монголии.

В четверг, 18 июня суд вынес решении заключить под стражу шестерых подозреваемых, до следующего судебного заседания, назначенного 26 июня. Бывший премьер Санжийн Баяр освобожден под залог. Пятеро подозреваемых являются кандидатами в члены парламента, таким образом, впервые в истории страны, на парламентских выборах, сидя в СИЗО, будут баллотироваться шесть кандидатов.

Ранее монгольский суд решил заключить под стражу других трех кандидатов, члена парламента Нямтайширын Номтойбаяр, члена парламента и бывшего премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбат и самовыдвиженца Хадбаатарын Бат-Ялалт. В поддержку задержанных политиков в столице Монголии были организованы митинги, адвокаты задержанных требовали от суда справедливости и соблюдения закона, где сказано — «запрещается без разрешения центрального избирательного комитета задержать и арестовать кандидатов за исключением случаев, когда кандидаты задержаны при совершении преступления». Центральный избирательный комитет разрешения на арест кандидатов не давал.