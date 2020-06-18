Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей региона прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ.

«Это важно потому, что мы не живём одним днём, нам важно наше будущее, а поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и всей страны в целом. Это очень важно для наших детей, внуков, как и для каждого земляка в Ростовской области. Конституция РФ даёт возможность защиты человека в самых разных обстоятельствах», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что голосование по поправкам к Конституции РФ в Ростовской области продлится с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно на дому, прилегающих к дому избирательных участках, в сельских территориях голосование состоится в одном из общественных зданий.

Кроме того, жители Дона в рамках голосования помогут региональным властям распределить 500 млн рублей, которые выделены на борьбу с коронавирусной инфекцией и её последствиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ростовской области распределят 500 млн бюджетных рублей