Москва, , 16:25 — REGNUM Почти половина граждан России полагает, что границы страны могут быть закрыты повторно и планируют свой отдых с учётом этого предположения. Такие данные приводит Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Компания провела опрос и установила, что 44,4% респондентов опасаются повторного закрытия границ РФ. По их мнению, перемещение за пределы страны откроется на непродолжительный срок, после чего выезд за пределы страны будет ограничен вновь.

При этом 26,6% опрошенных верят, что после возобновления международного туризма, второй волны закрытия уже не случится. Остальные 29% не смогли склониться к какому-то одному варианту.

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