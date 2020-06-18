Париж, , 16:04 — REGNUM Выборы в Сенат Франции могут состояться в воскресенье 27 сентября 2020 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эта дата была выдвинута министром внутренних дел страны Кристофом Кастанером. Министр пояснил, что это «предложение» ещё должно быть «оформлено» указом.

«Это обычай последнего воскресенья сентября», — добавил глава МВД Франции.

Напомним, первоначально власти Франции предусматривали перенос сроков выборов в Сенат, запланированных на сентябрь, поскольку дата проведения второго тура муниципальных выборов не была назначена, что помешало бы полному обновлению электората.