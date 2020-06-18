Эр-Рияд, , 15:47 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии предложило возобновить Южному переходному совету Йемена возобновить действие Эр-Риядского соглашения. Об этом 18 июня сообщает Reuters.

В соответствии с документом, совет прекращает бороться за власть с правительством Йемена и восстанавливает его контроль над подконтрольными совету территориями.

Также в соответствии с договоренностями, все вооруженные формирования должны перейти под контроль министерства внутренних дел и обороны. Руководство правительственными органами должно быть разделено между советом и властями страны.

Напомним, ранее Южный переходный совет Йемена объявил о введении режима самоуправления, обвинив правительство страны в неспособности решить социальные проблемы в регионе.