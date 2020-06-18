Москва, , 09:52 — REGNUM «Единая Россия» предложила на уровне закона закрепить право медицинских работников на первоочередное или внеочередное получение мест в детсады, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Сейчас такое преимущество имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — сказал член Совфеда Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с участием главы Минздрава Михаила Мурашко.

Также парламентарии предлагают дать медработникам, которые не менее 15 лет проработали на селе, право на приватизацию служебного жилья.

Эти предложения нашли поддержку Минздрава.

Кроме того, Минздрав поддержал учреждение правительственной награды за заслуги в борьбе с коронавирусом, однако Мурашко предложил расширить основания для ее получения.