Бамако, , 09:27 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил, что лидер оппозиции Сумаила Сиссе, который был предположительно похищен боевиками-исламистами в марте, жив. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление президента журналистам.

Президент подчеркнул, что у правительства есть доказательства того, что Сиссе все еще жив.

«Мы знаем, кто его похитители. И если это будет угодно Богу, он скоро вернется», — сказал он.

Напомним, что Сиссе, лидер «Союза за республику и демократию», был похищен 25 марта во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

Как сообщают репортеры, армия Мали ведет борьбу с боевиками на севере страны с 2012 года. Мали, наряду с другими странами региона, столкнулась с резким ростом насилия со стороны исламистских боевиков. Местных военных поддерживают как региональные силы, так и армия Франции.

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