Дублин, , 06:08 — REGNUM Возвращение Ирландии в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН свидетельствует о признании проделанной работы в мире, заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар на своей странице в Twitter.

«У нас получилось! Поздравляю, Ирландия, мы вернулись в Совет Безопасности ООН! Хвалю за отличную работу ирландское представительство в ООН», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были избраны четыре непостоянных члена Совбеза ООН на 2021−2022 годы. В их число вошли Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще один участник будет выбран 18 июня.

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