Идлиб, Сирия, , 23:27 — REGNUM Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировала колонну из 17 микроавтобусов со школьниками, ехавшими из Идлибской зоны в подконтрольный правительству Сирии город Хама, сообщил 17 июня журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его информации, автобусы со школьниками должны были приехать в город Хама через пункт пропуска «Трумба», но на окраине посёлка Найраб террористы заблокировали колонну.

Когда некоторые школьники и их родители попытались пройти к пункту пропуска «Трумба» пешком, боевики не пропустили их, угрожая применить оружие.

Александр Щербицкий пояснил, что правительство Сирии и руководители местных администраций, действующих в зоне деэскалации Идлиб, договорились о предоставлении выпускникам средних школ возможности получить документы об окончании учебных заведений и сдать экзамены в вузы.

«Таким образом, выпускники идлибских школ оказались лишены предоставленной им сирийским правительством возможности получать документы установленного согласно международным стандартам образца о наличии среднего и высшего образования. Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее», — сообщил начальник российского Центра.

Он отметил, что на данный момент неподконтрольные властям Сирии районы провинции Идлиб смогли покинуть свыше 700 выпускников школ, которые при содействии российского Центра приехали в город Алеппо, с 2016 года свободный от террористов.

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