Прага, , 19:44 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москве 24 июня в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, так как до сих пор продолжают действовать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 17 июня, сообщила пресс-служба посольства России в Чехии.

Напомним, что в этом году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

Ряд лидеров иностранных государств приглашены на это мероприятие. Прежде всего приглашены лидеры бывших советских республик, а также лидеры стран — членов антигитлеровской коалиции.