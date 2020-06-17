Ташкент, 17 июня 2020, 15:56 — REGNUM Правительство Японии безвозмездном передаст Узбекистану медицинское оборудование на $4,6 млн, сообщает 17 июня издание «Газета.uz».
17 июня министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и посол Японии в Ташкенте Ёщинори Фуджияма подписали обменные ноты по оказанию помощи. Японская сторона предоставит сканеры для компьютерной томографии и медицинские контейнеры.
Стороны отметили, что безвозмездная помощь будет способствовать противодействию распространения инфекционных заболеваний и укрепит систему здравоохранения Узбекистана.
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