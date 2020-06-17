Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Петербургские участки для голосования по поправкам в Конституцию будут максимально безопасны. В этом заверил губернатор Александр Беглов, передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что все приходящие проголосовать получат маску, перчатки и одноразовую ручку.

«Все представители участковых комиссий тоже будут снабжены средствами индивидуальной защиты. Поэтому постараемся как можно больше обезопасить людей, которые придут на участки», — сказал Беглов.

Обезопасить власти постараются и тех, кто собирается голосовать дома и к кому постучится представитель УИК.

«Потому что это право имеет каждый, кто себя неважно чувствует или у него какие-то ограничения. Будут приезжать представители участковых комиссий домой, чтобы дать возможность человеку проголосовать», — подчеркнул Беглов.

«Важно соблюдать дисциплину, безусловно, конечно», — добавил губернатор.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия также решила доплатить членам избиркомов по 5 тыс. рублей «за вредность» — для этого Горизбирком попросит Смольный внести соответствующие поправки в постановление. Кроме того, член Горизбиркома Ольга Покровская собирается предложить Центризбиркому застраховать представителей избирательных комиссий на местах, так как они рискуют заболеть COVID-19.

«Правительство (Санкт-Петербурга) больше всех заинтересовано в том, чтобы были сняты все ограничения», — заявил Александр Беглов. Он объяснил это дефицитом городского бюджета. Однако снимать ограничения нужно так, чтобы «не получить новую вспышку» коронавируса.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю: с 25 июня по 1 июля.

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