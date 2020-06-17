Москва, , 14:17 — REGNUM Контакты для урегулирования ситуации с гражданами Азербайджана в Дагестане между Москвой и Баку продолжаются и в Кремле надеются, что данный вопрос будет урегулирован. Об этом 17 июня рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты (между Россией и Азербайджаном) осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему», — заявил пресс-секретарь.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым не общались по этому вопросу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле села Куллар на юге Дагестана, где развернут палаточный лагерь для азербайджанских граждан, которые ранее не смогли покинуть Россию из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса, из-за списка на пропуск через российско-азербайджанскую границу произошли беспорядки с участием граждан Азербайджана.