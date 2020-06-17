Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Застройка новых районов Петербурга сделала практически невозможной размещение там социальной инфраструктуры. Это признал вице-губернатор города Эдуард Батанов на заседании городского Заксобрания 17 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Эсер» Надежда Тихонова поинтересовалась, почему город не экономит и так редко использует типовые проекты для ускоренного возведения школ, детских садов и поликлиник, которых в Петербурге наблюдается дефицит.

По словам Батанова, такие проекты годятся далеко не для каждой территории, и речь даже не об историческом центре вроде Петроградского района.

«Мы находимся в той ситуации, которая сложилась. Если раньше мы говорили, что на Петроградке нормальную школу не поставить, потому что нет таких пятен, не получалось по высотности, выкраивали как-то, то теперь даже и в новых районах такая застройка, что иной раз мучаются наши проектировщики — нормальную школу не посадить. Потому что занято все человейниками. А на инфраструктуру осталось места, скажем так, меньше, чем могло быть», — заявил Батанов.

Строить школу быстрее, чем за год, в городе не получается, добавил чиновник.

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