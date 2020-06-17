Джакарта, , 10:24 — REGNUM Малайзия и Индонезия намерены углублять двусторонние отношения в области обороны, сообщает Sindonews.

В ходе онлайн-встречи министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб и министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнули важность расширения сотрудничества на основе взаимных интересов.

«Оборонные связи между Малайзией и Индонезией достигли необычайного прогресса в рамках стремления общего пограничного комитета, который был создан в 1972 году», — говорится в заявлении министерства обороны Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничают для помощи Индонезии в борьбе с COVID-19.

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