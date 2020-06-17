Москва, , 10:22 — REGNUM Глобальное взаимодействие спецслужб нельзя ослаблять в условиях, когда мир страдает от пандемии коронавируса. Только общими усилиями можно противостоять, например, биотерроризму, отмечает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, пандемия вынуждает спецслужбы активизировать работу в первую очередь для сохранения стабильности в собственных странах. Однако нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между специальными службами.

Любой кризис провоцирует деструктивные силы и увеличивает риск использования экстремистами болевых точек цивилизации. Пандемия показала чувствительность для человечества массового заражения.

«Это, в свою очередь, может стать побудительным мотивом для использования крайне опасных технологий биотерроризма», — добавил Медведев.

Он заявил о необходимости максимально жесткого государственного контроля за биотехнологиями и биолабораториями, а также сотрудничества спецслужб для предотвращения биологических терактов.