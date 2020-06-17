Каракас, , 02:31 — REGNUM Письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с обвинениями в адрес президента Бразилии Жаира Болсонару в безответственном отношении к распространению коронавируса направили венесуэльские власти, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на своей странице в Twitter.

В Каракасе осудили подход бразильского руководства, которое игнорирует опасность пандемии, и предупредили об угрозе такой политики Болсонару для всех стран Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обвинил Жаира Болсонару в иррациональной позиции по коронавирусу, из-за которой Бразилия превратилась в эпицентр распространения инфекции на континенте.

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