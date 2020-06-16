Москва, , 20:49 — REGNUM Антироссийские санкции — не тема для переговоров с участием России, сообщил 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Комментируя итоги телефонных переговоров с европейским коллегой Жозепом Боррелем, Лавров сказал:

«Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил».

Российский дипломат пояснил, что пусть те, кто вводил санкции против Москвы, сами увидят, принесло это им выгоду или нет. Ведь это была их инициатива. Москва же со своей стороны давно «сделала выводы».

Лавров отметил, что западные массмедиа любят интерпретировать заявления из России как призыв к отмене санкций. Это делалось, например, тогда, когда Москва призывала снять санкции с наиболее уязвимых перед COVID-19 стран.

То есть, отметил российский дипломат, имелось в виду предложение снять санкционный гнёт с Сирии, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи. А подано было, будто Россия просит снять санкции с неё.

Лавров «Мы не просили снимать санкции с Российской Федерации, мы с этими проблемами справимся сами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия не раз призывала США и ЕС снять санкции с вышеперечисленных стран, особенно на фоне пандемии. Вашингтон отвечал на это, будто санкции не мешают поставкам гуманитарной помощи народам этих государств.

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