Минск, , 20:18 — REGNUM Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского посетить в этом году Белоруссию, а также подарил его жене «вышиванку» (вышитую крестьянскую рубаху). Об этом сегодня, 16 июня, проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол провёл сегодня переговоры с заместителем руководителя офиса украинского президента Игорем Жовквой. Они обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Белоруссии и Украины (состоится в октябре в белорусском Гродно). Было передано приглашение Лукашенко в адрес президента Зеленского принять участие в этом форуме.

«Отдельной темой обсуждений стали итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Белоруссии и Украины в г. Житомире 4 октября 2019 г., — сказано в официальном сообщении. — В ходе встречи посол Белоруссии передал для президента Украины В. А. Зеленского и его супруги белорусские вышиванки — ответный подарок от президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко».

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Также сегодня, 16 июня Сокол встретился с украинским министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Дипломат передал ему поздравительное послание от имени министра культуры Белоруссии Юрия Бондаря в связи с его назначением на должность министра.

Чиновники обсудили ход совместной подготовки к проведению в нынешнем году Дней культуры Белоруссии на Украине и Форума регионов Белоруссии и Украины в г. Гродно, а также формат участия украинской стороны в 29-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

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