Париж, , 15:48 — REGNUM В компании Renault рассказали о запланированном сокращении 4600 рабочих мест во Франции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в настоящее время в компании Renault во Франции заняты 48 000 сотрудников, в том числе 17 300 — в производственном отделе, 8900 — в конструкторском и 6600 — во вспомогательных отделах. Остальные рабочие места распределены внутри дочерних компаний, в частности, в сети продаж (Renault Retail Group) и банковской деятельности RCI Bank.

Группа Renault намерена сократить 4600 рабочих мест на предприятиях во Франции. Из согласованных источников стало известно, что сокращение 1500 рабочих мест коснётся конструкторского отдела, 2100 мест в производстве и 1000 мест во вспомогательных функциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава компании Renault Жан-Доминик Сенар заверил, что у него «нет намерения»закрыть завод компании в Мобеже, где в конце мая несколько тысяч человек провели демонстрацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава компании Renault: «У меня нет намерения закрыть завод в Мобеже»