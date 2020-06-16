Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 10:20 — REGNUM Межкорейский офис связи, который расположен в городе Кэсон, взорван военными Северной Кореи. Об этом 16 июня сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

«Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР в 14:49 по местному времени (08:49 мск) подорвала здание межкорейского офиса связи в Кэсоне», — говорится в сообщении.

При этом раньше агентство сообщало о взрывах и дыме в районе Кэсонского промышленного комплекса, который расположен на территории Северной Кореи.

Отметим, как сообщало ,ИА REGNUM ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что офис связи в Кэсоне «будет разрушен до основания».

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