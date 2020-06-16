Нью-Йорк, США, , 06:09 — REGNUM Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти США провести немедленную реформу полиции, передает телеканал NHK.

Комитет отмечает, что массовые протесты против расовой дискриминации в США свидетельствуют о необходимости провести структурные изменения в системе правоохранительных органов страны. В связи с этим властям Соединенных Штатов и регионов страны необходимо провести реформу полиции, чтобы исключить излишнее применение силы полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня власти американского города Атланта начали реформировать полицию. Мэр города уже подписала указ, по-новому регламентирующий правила применения силы полицейскими.

Читайте ранее в этом сюжете: В США власти Атланты начали реформу полиции