Москва, , 17:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра юстиции России Валерия Песенко. Документ опубликован сегодня, 15 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Песенко Валерия Николаевича от должности заместителя министра юстиции РФ», — сказано в указе президента Российской Федерации.

Песенко с января 2019 года был директором департамента управления делами и главой управления Минюста России по Крыму. С февраля 2020 года он стал заместителем министра юстиции России.

Напомним, что 12 июня Путин уволил другого заместителя министра юстиции — Дениса Новака.