Додома, , 15:41 — REGNUM В парламенте Танзании приняли ряд законопроектов, среди которых — законопроект о судебном иммунитете президента страны и высокопоставленных политиков. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящее время законопроект должен быть подписан президентом Танзании Джоном Магуфули.

В соответствии с законопроектом, судебный иммунитет предполагается для президента, заместителя президента, спикера парламента, заместителя спикера парламента и верховного судьи страны на время нахождения в должности. Если законопроект будет подписан президентом, то все обвинения на имя занимающих вышеперечисленные должности будут предъявляться Генеральному прокурору правительства.

Как сообщают репортеры, данный законопроект вызвал критику со стороны оппозиции.

Юрист из Центра по защите прав человека Фулгенс Массаве сообщила ВВС, что в случае принятия данного закона происходит фактический отказ от концепции ответственности политиков.

«…Наша проблема в том, что он (законопроект) отменяет концепцию об ответственности. Тот, кто присягнул охранять Конституцию занимает лидерскую позицию, но теперь вы говорите, что, если он нарушит конституцию, обвинения будут предъявлены генеральному прокурору, что значит, что вы обвиняете правительство в ошибках отдельного человека», — заявила Массаве.

Она добавила, что даже без поправок президент обладал судебным иммунитетом от уголовной ответственности, однако не от исполнительной, связанной с нарушением Конституции и соответствующего законодательства.

По действующему законодательству Танзании, любой человек имеет право подать иск в суд на любого высокопоставленного политика, если речь идет о нарушениях Конституции, таких, как, например, нарушение прав человека, сообщают журналисты.