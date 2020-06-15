Париж, , 14:17 — REGNUM Министр труда Франции Мюриэль Пенико и министр экономики Бруно Ле Мэр обратились к руководству концерна PSA, производящего автомобили марок Peugot и Citroen, с настоятельной просьбой не привлекать польских рабочих к производству автомобилей во Франции. Об этом сообщает «Польское радио».

В связи с возобновлением производства после карантина, руководство PSA приняло решение о привлечении польских рабочих из филиала в польском городе Гливице. После 15 июля планировалось прибытие 120 рабочих на завод Peugot на севере Франции. Ещё через неделю должны были прибыть 150 польских рабочих, всего к работе планировалось привлечь 530 граждан Польши.

Это решение вызвало протест местных профсоюзов, которые напомнили, что из-за карантинных мер значительная часть французских рабочих до сих пор находится в режиме частичной занятости. Теперь протест профсоюзов поддержало французское правительство.

Руководство концерна заявляет, что хотело привлечь польских рабочих для работы в третью смену, чтобы выполнить заказы на 30 тысяч микроавтобусов, накопившиеся за время карантина. В PSA ссылаются на законодательство Евросоюза, разрешающее перемещение из одной страны ЕС в другую работников, работающих на предприятиях одного производственного объединения.