Подгорица, , 08:05 — REGNUM В Черногории после долгого перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, 14 июня вечером возобновились протестные шествия сторонников Сербской православной церкви против закона о свободе вероисповедания в ряде городов страны.

Самое массовое шествие после богослужения прошло в Подгорице, собравшее более тысячи человек. Его проводил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

По нормам национального координационного совета Черногории в массовых собраниях могут участвовать до 200 человек, а для организации шествий нужно уведомлять полицию. В ряде городов этот критерий был выполнен. Например, в Бело-Поле из-за несвоевременного уведомления шествие не разрешили, верующие участвовали только в молебне.

Из приморских городов самым многочисленным шествием отличилась Будва. На протест вышли недавно смещенные с постов глава муниципалитета и глава муниципального парламента (политический кризис в муниципалитете длится уже долгое время).

Напомним, что 12 июня премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил о том, что он и президент Черногории Мило Джуканович предложили Митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию приостановить применение закона о свободе вероисповедания до тех пор, пока Конституционный суд и Европейский суд по правам человека не объявят о результатах проверки его содержания. Однако в то же время Амфилохий объявил о возобновлении протестных шествий и призвал людей на предстоящих выборах не голосовать за действующую власть «безбожников», рушащих церковные строения.

10 июня на основании решения градостроительной инспекции был снесен корпус с кельями монастыря Зогань рядом с городом Улцинь.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Черногории приостановили переговоры с Сербской православной церковью