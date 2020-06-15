Биробиджан, , 03:37 — REGNUM В Еврейской автономной области на пост губернатора выдвинулись уже 4 кандидата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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О своём намерении побороться за должность губернатора ЕАО заявил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Он выдвинут на выборы партией «Единая Россия».

Российская экологическая партия «Зелёные» выдвинула на выборы Галину Фидорину. Она является исполнительным директором ООО «ЭкоПроф».

Житель Владивостока, директор ООО Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов выдвинулся на выборы губернатора ЕАО от партии «Родина».

«Коммунистическая партия социальной справедливости» выдвинула на выборы пенсионера Александра Крупского.

Кандидаты на пост губернатора Еврейской АО могут выдвигаться только от избирательных объединений. Самовыдвижения в регионе нет. Приём документов от кандидатов избирком области завершит 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание ЕАО назначило дату выборов губернатора на единый день голосования — 13 сентября.

Ростислав Гольдштейн был назначен врио губернатора Еврейской АО указом президента РФ Владимира Путина, после отставки с поста Александра Левинталя.