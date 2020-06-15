Дублин, , 01:13 — REGNUM Ирландские политические партии готовятся подписать соглашение о формировании коалиционного правительства, заявил лидер партии Фианна Файл Майкл Мартин в ходе беседы с журналистами.

«Мы достигли значительного прогресса, так что мы готовимся подписать соглашение завтра (15 июня — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Отмечается, что в коалиционном правительстве будут представлены партии Фианна Файл, Фине Гэл и партия Зеленых.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля ирландский парламент не смог избрать премьер-министра страны. Ни один из лидеров партий, претендующих на эту должность, не смог набрать большинство голосов в парламенте Ирландии.

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