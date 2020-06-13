Оклахома-сити, США, , 07:26 — REGNUM Полиция американского штата Оклахома опубликовала видео задержания негра Деррика Скотта, погибшего при задержании в 2019 году, сообщает CNN.

Видео с полицейских камер опубликовали почти год спустя после происшествия. Как следует из видеоряда, Скотт погиб при обстоятельствах, схожих с обстоятельствами смерти Джоржда Флойда. Во время задержания мужчина неоднократно повторял фразу: «Я не могу дышать», — после чего уже не мог говорить.

Телеканал приводит слова матери погибшего Вики Скотт: «Ни одна мать не должна пройти через это», — заявила женщина, объясняя, почему она не желает смотреть видеосвидетельства смерти своего сына.

Сообщается, что кадры гибели Деррика Скотта были опубликованы после митинга перед полицейским участком в Оклахома-сити.

Напомним, в США сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против расового насилия и полицейского беспредела. Поводом для массовых акций в период вспышки коронавируса стало оперативно преданное огласке видео убийства негра при задержании в американскоми городе Миннеаполисе, штат Миннесота.