Де-Мойн, США, , 04:57 — REGNUM Применять удушающие приемы к задерживаемым полицейские американского штата Айовы теперь смогут лишь в случаях крайней необходимости. Соответствующее решение было принято обеими палатами, за изменение проголосовали представители обеих партий США, сообщает 12 июня KGAN TV.

Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем. Губернатор штата присутствовал при обсуждении законопроекта и намерен поддержать эту инициативу.

Законодатели штата уверены, что смогли «сделать значительные шаги в борьбе с исторической несправедливостью в стране». Член палаты представителей и лидер большинства Мэтт Виндшитл так прокомментировал принятые изменения: «Это решение всех наших проблем? Каждой несправедливости? Нет. Но это чертовски хорошее начало».

«Мы слышим вас, и мы хотим справедливости для всех!», — обратился он к присутствовавшим неподалеку демонстрантам.

Напомним, данное решение стало ответом на многотысячные акции протеста, проходящие сейчас в городах США. Поводом к негодованию масс, стало стремительно разошедшееся в сети видео убийства негра Джорджа Флойда в штате Миннесота. Полицейский Дерек Шовин сдавливал горло жертвы коленом до наступления смерти. Как следует из видео с место события, угрозы жизни полицейского не было.