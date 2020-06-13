Франкфорт, США, , 02:40 — REGNUM Власти американского штата Кентукки намерены демонтировать статую президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису и здания Капитолия, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что комиссия по истории штата поддержала решение демонтировать памятник лидеру конфедератов. В пользу сноса статуи высказался и губернатор штата Энди Бешир.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в штате Вирджиния протестующие снесли памятник президенту КША Джефферсону Дэвису и одну из четырех статуй у монумента Конфедерации. Отмечалось, что один из вандалов ударился о памятник головой и был госпитализирован.

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