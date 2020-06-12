Москва, , 21:25 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Суринама Илдиз Поллак-Бигли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщается в пятницу, 12 июня, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении уточняется, что дипломаты в ходе переговоров обсудили текущие вопросы и дальнейшие «перспективы развития российско-суринамского сотрудничества».

Кроме того, Лавров и Поллак-Бигли отметили взаимный настрой на консолидацию традиционно востребованных связей в гуманитарной сфере, а также подчеркнули достигнутый уровень политических контактов, существенные перспективы для наращивания взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры, геологоразведки и сельского хозяйства.

Отмечается, что телефонный разговор двух дипломатов состоялся 11 июня по инициативе суринамской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что первый зарубежный визит с начала вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса Глава МИД РФ Сергей Лавров совершит в Сербию.