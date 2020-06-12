Улан-Батор, , 17:23 — REGNUM Монгольская народная партия выступила с требованием, связанным с судебной процедурой против членов парламента Монголии и кандидатов.

«Судебное решение, которое нарушает неприкосновенности кандидата от Монгольской народной партии и члена Великого государственного хурала Жаргалтулгына Эрдэнэбата а также члена парламента и самовыдвиженца Нямтайширына Номтойбаяра, влечет за собой риск появления серьезных общественных и политических последствий. Монгольская народная партия официально требует уважать законы», — говорится в обращении.

Отметим, член парламента и бывший премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат был выдвинут кандидатом на парламентские выборы, которые состоятся 24 июня 2020 года. Он подозревается в злоупотреблении служебными положениями, заседание суда первой инстанции по делу экс-премьера состоялось 11 июня. Жаргалтулгын Эрдэнэбат взаседании не участвовал, суд решил задержать его.

Адвокат Жаргалтулгына Эрдэнэбата и правящая МНП утверждают, что данное решение суда нарушает неприкосновенность члена Великого государственного хурала и право быть избранным.

«Я очень удивлен, поскольку суд нарушив ряда законов, пренебрегая неприкосновенностью члена Великого государственного хурала, а также кандидата, вынес решение о задержании. В задержании нет необходимости, я сам предстану перед судом. Я не причинял никакого ущерба стране, поэтому не боюсь», — сообщил Жаргалтулгын Эрдэнэбат корреспонденту ИА REGNUM.

По словам адвоката политика судебное решение о задержании нарушает Конституции Монголии, закон о Великом государственном хурале и закон о выборах. В последнем сказано — «запрещается без разрешения центрального избирательного комитета задержать и арестовать кандидатов за исключением случаев, когда кандидаты задержан при совершении преступления».

Указанного в законе разрешение на арест кандидатов Центральный избирательный комитет не давал.

Отметим, Жаргалтулгын Эрдэнэбат занимал пост премьер-министра Монголии с июля 2016 по сентябрь 2017 года, сейчас является членом Великого государственного хурала.

Эк — премьер Эрдэнэбат не единственный кандидат и член парламента, против которого было возбуждено уголовное дело. Другой член парламента, а также самовыдвиженец Нямтайширын Номтойбаяр арестован 28 мая 2020 года. Он подозревается в даче ложных показаний по делу о смерти монгольского политического деятеля. Теперь он находится в камере заключения, удостоверение кандидата получил его отец, известный в Монголии бизнесмен Бямбаагийн Нямтайшир, он лично руководит предвыборной кампанией сына.